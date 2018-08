Bara sow explique sa "monstrueuse violence" par l'infidélité de son épouse

Devant la barre du tribunal départemental de Mbacké, Bara Sow a enfin expliqué pourquoi il a violemment battu son épouse Ndeye Coumba Diop. Il a accusé cette dernière d'entretenir une relation avec son ex-petit ami qui l’appelle souvent. La Police avait sommé ce dernier d'arrête d’appeler Ndèye Coumba Diop, suite à ma déclaration au Commissariat. Ainsi, elle (Ndlr : Ndèye Coumba) s’est fâchée contre moi. En plus, j’ai vu son numéro à nouveau sur son téléphone. Je l’ai frappée du fait qu’elle a refusé d’attacher le moustiquaire et je l’avais giflé, le jour de la Korité car elle était sortie sans mon aval”, a confié Bara sow.

Interpellée par le juge, la victime a rejeté catégoriquement les accusations. Et, ses avocats ont demandé une peine comprise entre 1 et 5 ans, en plus d’une amende de 50.000 à 500.000 F Cfa, des dommages et intérêts de 5.000.000 pour Ndèye Coumba Diop.*

Au final, Bara Sow a été condamné à deux ans de prison dont trois mois ferme, en plus d'une amende de 100 mille Fcfa et un million de dommages et intérêts