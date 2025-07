Santé : le Sénégal a éliminé le trachome

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a validé l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Sénégal. Le Sénégal est le neuvième pays de la Région africaine de l’OMS à avoir réalisé cet exploit.



« Je félicite le Sénégal d’avoir libéré sa population de cette maladie », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Cette étape importante est un autre signe des progrès remarquables accomplis dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à l’échelle mondiale, et donne de l’espoir à d’autres pays qui s’efforcent encore d’éliminer le trachome ».



Le trachome sévit au Sénégal depuis le début du XXe siècle et les enquêtes réalisées dans les années 1980 et 1990 ont confirmé que c’était une cause importante de cécité. Le Sénégal a adhéré à l’Alliance de l’OMS pour l’élimination mondiale du trachome en 1998, a mené sa première enquête nationale en 2000 et a achevé la cartographie complète de la maladie en 2017 avec le soutien du Projet mondial de cartographie du trachome et de Tropical Data.



La lutte contre le trachome a été systématiquement intégrée dans le programme national de santé oculaire, d’abord dans le cadre du Programme national de lutte contre la cécité (PNLC), puis dans le cadre du Programme national de promotion de la santé oculaire (PNPSO), ce qui a permis de pérenniser l’engagement en faveur de l’élimination du trachome.



« Aujourd’hui, nous célébrons notre victoire contre le trachome, 21 ans après celle contre la dracunculose », a déclaré le Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Action sociale.



« Cette nouvelle étape nous rappelle que notre objectif primordial reste de libérer le Sénégal des maladies tropicales négligées. Nous sommes pleinement engagés dans cette voie, et nous progressons bien, notamment contre la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) et l’onchocercose », a-t-il ajouté.



Le trachome est la deuxième maladie tropicale négligée (MTN) à être éliminée au Sénégal



Le Sénégal a mis en œuvre la stratégie CHANCE recommandée par l’OMS pour éliminer le trachome, avec le soutien de ses partenaires, ce qui a permis de répondre aux besoins de 2,8 millions de personnes dans 24 districts. Il a, notamment, mis en place des interventions chirurgicales visant à traiter la cécité au stade avancé de la maladie, administré massivement un traitement antibiotique à base d’azithromycine mis à disposition par Pfizer dans le cadre de l’Initiative internationale contre le trachome, mené des campagnes de sensibilisation auprès du grand public afin de promouvoir le nettoyage du visage, et amélioré l’accès aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement.



Le trachome est la deuxième maladie tropicale négligée (MTN) à être éliminée au Sénégal. En 2004, le pays avait déjà été certifié exempt de transmission de la dracunculose (maladie du ver de Guinée).



Le Sénégal rejoint les 24 autres pays où l’OMS a validé l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique : l’Arabie saoudite, le Bénin, le Burundi, le Cambodge, la Chine, la Gambie, le Ghana, l’Inde, l’Iraq, le Malawi, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Mexique, le Myanmar, le Népal, Oman, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République islamique d’Iran, le Togo, Vanuatu et le Viet Nam. Ces pays font partie d’un groupe plus vaste de 57 pays qui ont éliminé une ou plusieurs maladies tropicales négligées.