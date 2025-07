Drame à Kolda : un vigile des douanes emporté par les eaux de pluie

La ville de Kolda est en deuil après le tragique décès de Moussa Diop, vigile en service à la douane régionale. Âgé de 48 ans et marié, il a perdu la vie lundi 14 juillet dans la nuit, à la suite des fortes précipitations qui se sont abattues sur la commune.



Le drame s’est produit aux environs de 22h, alors que Moussa Diop rentrait du quartier Fasse Diahé en direction de son domicile. Circulant à moto sous une pluie torrentielle, il a été surpris par les eaux et a chuté dans un canal situé à proximité de l’hôpital régional de Kolda. Emporté par les eaux pluviales, son corps sans vie a été retrouvé le lendemain, mardi après-midi, sur un bras du fleuve au quartier Saré Moussa.



Selon des témoins et les premières constatations, sa moto est restée coincée dans le canal, ce qui a facilité l’identification rapide de la victime. Les sapeurs-pompiers et les services de sécurité se sont rendus sur place pour repêcher le corps, qui a été ensuite déposé à la morgue de l’hôpital régional.



En attendant les résultats de l’enquête ouverte par les autorités compétentes, la famille de la victime et ses collègues des douanes sont sous le choc. Moussa Diop laisse derrière lui une veuve et des enfants inconsolables.