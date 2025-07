L'ancien président nigérian Muhammadu Buhari inhumé dans sa ville natale de Daura

L'ancien président nigérian Muhammadu Buhari, décédé dimanche, a été inhumé mardi après-midi dans sa ville natale de Daura située dans le Nord-ouest du Nigéria, ont rapporté les médias locaux.



Selon le média en ligne "Muryar Nigeriya", qui a retransmis la cérémonie des funérailles en direct, la dépouille de l'ancien président est arrivée en fin de matinée à l'aéroport de Katsina, la capitale régionale, en provenance du Royaume-Uni.

Peu avant son transfert à Daura, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu s'est incliné devant la dépouille du défunt président, avant de présenter ses condoléances aux membres de sa famille.



Plusieurs personnalités nigérianes et des délégations d'autres pays ont pris part à l'inhumation de l'ancien président nigérian, dont le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zène et plusieurs membres de son gouvernement.



Muhammadu Buhari est décédé à l'âge de 82 ans dimanche, au Royaume-Uni, où il subissait des soins depuis quelques jours.

Il avait dirigé deux fois le Nigéria. D'abord de 1984 à 1985 suite à un coup d'Etat militaire et, ensuite, de 2015 à 2023 en tant que président élu sous la bannière du parti "All Progressives Congress (APC)".