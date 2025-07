Bac 2025 : les établissements catholiques de Dakar s’illustrent avec un taux de réussite de 91,69 %

Dans un contexte national marqué par une forte baisse du taux de réussite au baccalauréat 2025, les établissements catholiques de l’archidiocèse de Dakar se démarquent nettement. Avec un taux de réussite de 91,69 %, soit plus du double de la moyenne nationale établie à 42,85 %, l’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique (ODEC) démontre l’excellence de son système éducatif.



Selon des données publiées par le site de l’Union du Clergé Sénégalais, 2 042 candidats sur 2287 ont été admis dans les 16 établissements catholiques de l’archidiocèse, un écart de près de 49 points avec la moyenne nationale. Des statistiques qui révèlent un contraste remarquable alors que seulement 69 474 candidats sur 166 439 inscrits ont réussi leur baccalauréat à l'échelle nationale.



Au-delà du simple taux de réussite, l’ODEC précise que c'est la qualité des résultats qui impressionne. Selon elle, les établissements catholiques de Dakar totalisent 665 mentions, soit un taux de mention de 32,55% par rapport aux admis : 3 mentions Très Bien (0,15%), 136 mentions Bien (6,66%) et 526 mentions Assez Bien (25,76%).



Dans le classement des établissements, certaines institutions signent même un 100 % de réussite, à l’image de Sainte-Jeanne d’Arc et de l’Institution René Merceron. D’autres, comme Notre-Dame, l’Immaculée Conception de Dakar et le Collège Thiandoum, dépassent les 97 %. Même les écoles les moins performantes du réseau, comme le Collège Saint-Jean de Nianing (68,97 %), restent au-dessus ou proches de la moyenne nationale.



L'ODEC-Dakar rappelle que ces résultats exceptionnels ne sont pas le fruit du hasard. Ils s'inscrivent dans une philosophie éducative qui dépasse la simple transmission de connaissances.



L’Abbé Georges G. Diouf, Directeur Diocésain de l’ODEC-Dakar, explique que la qualité des résultats ne doit pas occulter la dimension sociale de l'enseignement catholique. « Ouverte à tous, quelles que soient leurs origines, leurs opinions ou leurs croyances, l'école catholique remplit une mission d'ordre public au service de la société sénégalaise », a-t-il assuré.