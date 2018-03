Barça : ça se tend avec Umtiti...

Conscient que Samuel Umtiti (24 ans) suscite de plus en plus d'intérêts, notamment du côté de Manchester United, le FC Barcelone tente de prolonger son défenseur central depuis plusieurs mois afin d'augmenter le montant de sa clause libératoire, actuellement fixée à 60 millions d'euros. Mais les discussions sont compliquées. Ce lundi, Sport fait sa Une sur Umtiti et s'inquiète très clairement pour l'avenir de l'international français en Catalogne. Selon le journal catalan, les négociations entre le joueur et le Barça au sujet de la prolongation de son contrat, qui se termine en juin 2021, ont échoué.



Les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le salaire de l'ancien Lyonnais, qui exigerait 9 millions d'euros net annuels. Umtiti met la pression Pour le moment, l'actuel leader de la Liga refuse de s'aligner sur le salaire réclamé par son joueur, qui correspond à la rémunération proposée par Manchester United. En effet, le club mancunien se montre insistant. José Mourinho aurait déjà eu Umtiti au téléphone pour lui faire part de son intérêt et tenter de le convaincre de rejoindre les Red Devils l'été prochain. Le Tricolore sera-t-il tenté par un départ en Angleterre ?



Dimanche, sur le plateau de Téléfoot, Umtiti n'a rien fait pour rassurer ses dirigeants. Aux questions, «votre priorité est-elle de prolonger au Barça ?» puis «pourriez-vous être intéressé par Manchester United ?» , l'intéressé a répondu à chaque fois «joker» .



En cette période de négociations, le natif de Yaoundé entretient volontairement le flou. C'est le jeu, et cela n'est pas forcément l'annonce d'un départ. Un happy end dans quelques semaines ? Umtiti se sait en position de force puisque les grands clubs intéressés, comme MU, n'auront aucun mal à payer sa clause libératoire l'été prochain. D'ici-là, il a encore du temps pour mettre la pression sur sa direction afin d'obtenir le meilleur salaire possible.



Et c'est sans doute ce qu'il obtiendra. Le Barça va tout faire pour retenir un joueur qui est devenu très important en défense et qui n'a aucune raison de partir. Pourquoi Umtiti quitterait-il le Barça, son «club de coeur» , seulement deux ans après son arrivée ? Il y est un titulaire indiscutable et jugé «bientôt parmi les meilleurs au monde» par Carles Puyol. Le voir rejoindre Manchester United, 2e de Premier League mais loin d'être convaincant - comme en témoigne son élimination en 8es de finale de la Ligue des Champions contre le FC Séville -, serait tout de même très étonnant.