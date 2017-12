Barça : meilleur buteur en 2017, Messi a fait tomber 5 records contre le Real Madrid

Le Real Madrid, balayé à domicile (0-3), ce samedi, à l'occasion de la 17e journée de Liga, ne dira pas le contraire. Car avec son but sur penalty et sa passe décisive pour Aleix Vidal, La Pulga est parvenue à faire tomber 5 records supplémentaires dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid se souviendra de Messi Tout d'abord, Messi est devenu le meilleur passeur de l'histoire des confrontations entre les deux clubs. Il en était déjà le meilleur buteur (25). Mieux encore, l'Argentin est devenu le meilleur réalisateur des Clasico… à Santiago Bernabeu. Une statistique impressionnante qui prouve son importance dans ces matchs.

Autre preuve que le Real Madrid subit très souvent la loi du natif de Rosario, celui-ci est devenu le joueur qui a le plus marqué face aux Merengue dans le championnat espagnol (17). Une longévité incroyable pour La Pulga Deux autres records n'ont pas résisté au quintuple Ballon d'Or. En effet, Messi est devenu le seul joueur de l'histoire à inscrire au moins 15 buts en Liga sur dix saisons consécutives.

Pour terminer, le finaliste malheureux de la Coupe du monde 2014 est devenu le meilleur buteur pour un seul club dans les cinq grands championnats (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie). Avec 527 buts pour Barcelone, Messi a effectivement dépassé Gerd Müller, buteur à 526 reprises avec le Bayern Munich.

Cinq records qui seront difficiles à battre à l'avenir car le Sud-Américain ne donne pas l'impression de faiblir, loin de là. Moins prolifique qu'il y a cinq ans, le maestro catalan reste tout de même une sacrée gâchette. Car avec son penalty inscrit à Madrid, Messi est devenu le meilleur buteur (54) de l'année 2017 avec désormais un but d'avance sur Edinson Cavani et Robert Lewandowski (53).

Seul Harry Kane (50) peut priver l'Argentin de ce titre honorifique puisque l'Anglais a encore trois matchs à disputer avec Tottenham d'ici la fin de l'année civile. Dans tous les cas, Messi aura marqué 2017.

Source: Maxifoot