Barcelone : Découvrez tous les salaires et durée de contrat des joueurs du FC Barcelone en 2017-2018

Joueurs Salaires contrats L. Messi 40 M euro, environ 26 Milliards F 2021 L. Suarez 17 M euro environ 11 Milliards F 2021 P. Coutinho 14 M euro environ 09 Milliards F 2023 O. Dembélé 12 M euro environ 07 Milliards F 2023 A. Iniesta 8 M euro environ 05 Milliards F – S. Busquets 8 M euro environ 5 Milliards F 2021 I. Rakitic 16, 5 M euro 10 Milliards F 2019 G. Piqué 5,8 M euro 3 Milliards F 2022 Paulinho 5 M euro 2021 S. Roberto 5 M euro 2022 A. Gomez 4 M euro 2 Milliards F 2021 N. Semeldo 4 M euro 2022 J. Alba 4 M euro 2020 Y. Mina 3,5 M euro 1 Milliards F 2023 M. Ter Stegen 3 M euro 2019 S. Umtiti 3 M euro 2021 P. Alcacer 2,8 M euro 2021 L. Digne 2,5 M euro 2021 A.Vidal 2,5 M euro 2020 G. Deulofeu 2 M euro 2019 J. Cillessen 2 M euro 2021 D. Suarez 2 M euro 2020 Rafinha 2 M euro 2020 Jordi Masip 1 M euro envi 66O Millions F 2017

L’équipe du Barcelone tourne cette saison 2017/2018 avec un effectif de 24 joueurs. Mais, ces joueurs perçoivent des salaires différents. Messi gagne largement plus que ses coéquipiers. Suarez qui est le deuxième le plus cher perçoit moins que la moitié de l’argentin.Les salaires des joueurs et leurs durées de contrats