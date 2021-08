Barcelone repart de Bilbao avec le point du match nul

Dans la même configuration tactique que contre la Real Sociedad (victoire 4-2) le Barça a montré beaucoup moins de maîtrise pour son second match de Liga. Reçus par l'Athletic Bilbao à San Mamés, les Blaugranas ont été malmenés jusqu'à concéder le premier but. Plus solides dans les 30 dernières minutes, les hommes de Ronald Koeman ont fini par égaliser par Memphis Depay et obtenir le point du match nul 1-1.