Crise dans les médias : le SYNPICS-GFM dénonce cinq mois d’arriérés de salaires et annonce un sit-in ce lundi

La section du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) du Groupe Futurs Médias (GFM) compte tenir un sit-in le lundi 16 novembre 2026 à partir de 17 heures devant l’immeuble El Hadji Elimane Ndour à Dakar pour réclamer le règlement de cinq mois d’arriérés de salaires. Selon un communiqué publié ce jeudi 12 novembre 2026, cette décision a été prise à l’issue d’une assemblée extraordinaire au cours de laquelle les travailleurs ont dénoncé le silence et les « explications jugées fantômes » de leur direction face à une crise sociale devenue alarmante.



D’après la structure syndicale, le personnel du groupe de presse fait face à une précarité persistante qui remonte à novembre 2023. Le communiqué souligne que « les journalistes, techniciens et personnels travaillent dans des conditions indignes d'un groupe de cette envergure », pointant notamment « l’IPM au point mort, 13e mois aux oubliettes, primes de panier supprimées sans raison ». Malgré ce contexte difficile, la section SYNPICS-GFM relève que « les contenus de tous les supports du groupe et leur qualité sont restés intacts » grâce à la résilience des agents, mais prévient que cet engagement « ne peut plus être le prix du silence ».



À travers ce mouvement d’humeur, les travailleurs exigent « le paiement des salaires, non négociable » ainsi qu’« une politique de changement et de modernisation des outils de travail » concernant la régie, les salles de production et les salles de rédaction. Pour le syndicat, cette mobilisation constitue « un cri d'alarme » lancé par des agents « qui refusent que le travail ne nourrisse plus ceux qui le font ».