Guédiawaye: «Boy Juboo», le multirécidiviste qui semait la terreur, enfin arrêté

A Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, A. Ndiaye, 30 ans, plus connu sous les sobriquets de «Ndiath» ou « Boy Juboo », a été interpellé ce jeudi 12 novembre 2026, aux environs de 11 heures, au marché Bou Bess, par les éléments de la Brigade de recherches de Wakhinane-Nimzatt. Ce multirécidiviste notoire, déjà habitué des prétoires, était activement recherché à la suite de trois plaintes déposées au mois d'octobre pour vols par effraction et agression physique.



Récit d’une traque policière



Le calvaire de ses victimes présumées a débuté le 14 octobre dernier. Ce jour-là, Th. Mbaye porte plainte après un cambriolage nocturne à son domicile, au cours duquel deux téléphones portables ont été subtilisés. Le malfrat s'est toutefois piégé lui-même par imprudence : en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux avec l'un des appareils dérobés, lequel était resté synchronisé avec le téléphone de la fille de la victime, il a offert aux limiers une empreinte numérique irréfutable permettant son identification formelle.



Trois jours plus tard, le 17 octobre, une deuxième femme, C. Gomis, allonge la liste des plaignantes. Gérante d'un bar, elle explique avoir accueilli le suspect venu acheter de l'alcool. Profitant d'un bref instant d'inattention, l'individu s'est volatilisé avec sa sacoche contenant un smartphone et 12 000 francs Cfa en espèces.



Mais c'est le troisième épisode, survenu le 28 octobre, qui a révélé la dangerosité de « Boy Juboo ». Alors qu'elle s'apprêtait tranquillement à rejoindre son lieu de travail, M. Th. Diouf surprend un inconnu sortant directement de sa chambre à coucher. C'est A. Ndiaye. Courageusement, la propriétaire tente de lui barrer le passage pour l'empêcher de fuir. Loin de se laisser maîtriser, le cambrioleur lui assène un violent coup de poing au visage, la projetant lourdement au sol, avant de prendre la poudre d'escampette.



Forts de ces trois signalements concordants, les policiers de Wakhinane-Nimzatt ont multiplié les patrouilles de surveillance dans les zones sensibles. C'est finalement à proximité d'un bar du marché Bou Bess que les enquêteurs ont repéré et neutralisé le suspect ce jeudi matin. Conduit dans les locaux de la police, A. Ndiaye n'a pas cherché à nier l'évidence face aux preuves accumulées. Il a reconnu l'intégralité des vols multiples, plaidant l'état d'ivresse pour tenter d'atténuer la gravité de ses actes.



Placé en garde à vue pour vols multiples commis de nuit, par effraction et avec violences, le prévenu s'apprête à retrouver l'univers carcéral. Un destin judiciaire qu'il partage avec son jumeau, O. Ndiaye, qui croupit actuellement en prison.