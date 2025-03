Barrage de Sambangalou : Cheikh Tidiane Dièye annonce le démarrage imminent des travaux

Le chantier du barrage de Sambangalou, qui fait partie intégrante du projet de l'OMVG pour le développement énergétique des pays qui le partagent. "Il y aura rapidement un démarrage de ce chantier important, et les experts nous ont déjà donné un certain nombre de repères et de dates. On peut considérer que le démarrage est déjà effectif et cette visite est une sorte de déclencheur", a déclaré Cheikh Tidiane Dièye. Cette déclaration a renforcé l'idée que le projet est désormais prêt à entrer dans sa phase opérationnelle.

Lors de sa visite, le ministre était accompagné de ses homologues de Guinée-Bissau, Malam Sambou, ministre des Ressources naturelles, et de Guinée, Aboubacar Camara, ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Le ministre gambien de l'Environnement et des Ressources naturelles, Rocky John Manjang. Demba Diallo, le haut-commissaire de l'OMVG, et Mariama Traoré, la gouverneure de la région de Kédougou, étaient également présents. Cette présence régionale souligne l'importance du projet pour l'ensemble des pays partenaires.



Cheikh Tidiane Dièye a souligné que des décisions importantes avaient été prises lors des discussions avec les experts et les entreprises impliquées dans le projet. "Les experts ont bien travaillé avec les entreprises. Des décisions ont été prises en termes d’engagement et de rediscussions parce qu’on s’est beaucoup entendu sur la façon de changer certaines choses pour aller de l’avant et faire mieux", a-t-il précisé. Le ministre a aussi insisté sur la nécessité de respecter les engagements pris, en particulier concernant la gestion des aspects économiques et financiers du projet.



Le chantier du barrage de Sambangalou représente également une occasion importante d'emploi pour les jeunes de la région de Kédougou. Le ministre a tenu à rassurer les jeunes travailleurs en affirmant que leur réintégration dans le projet serait une priorité. "Le responsable de l’entreprise vient de nous montrer tout le matériel déjà sur place, et à très brève échéance, la remobilisation du personnel se fera. Beaucoup de jeunes de Kédougou vont sans doute reprendre leur travail", a indiqué Cheikh Tidiane Dièye, soulignant l'impact positif du projet sur l'économie locale.



Le démarrage imminent des travaux du barrage de Sambangalou marque une étape importante pour l'OMVG et pour la région de Kédougou. Ce projet ne se contente pas de répondre aux besoins énergétiques régionaux, il offre également des perspectives d'emploi pour les jeunes et favorise la coopération entre les pays de l'OMVG.