Barrages Coupe Caf : Génération Foot devra venger Mbour PC pour passer

Les matchs aller sont programmés du 6 au 8 avril, retour les 17 et 18 avril prochains.



Les affiches des barrages :



Zanaco (Zambie)-Raja Casablanca (Maroc)

AS Vita Club (RD Congo)-CS La Mancha (Congo)

Saint George (Ethiopie)-CARA Brazzaville (Congo)

Al Hilal (Soudan)-Akwa Utd (Nigeria)

Supersport (Afrique du Sud)-Gor Mahia (Kenya)

Hilal Obied (Soudan)-UD Songo (Mozambique)

USM Alger (Algérie)-Plateau Utd (Nigeria)

Enyimba (Nigeria)-Bidvest Wits (Afrique du Sud)

Aduana Stars (Ghana)-Fosa Junior (Madagascar)

Young Africans (Tanzanie)-Wolaitta Dicha (Ethiopie)

Génération Foot (Sénégal)-RS Berkane (Maroc)

CF Mounana (Gabon)-El Masry (Egypte)

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)-CR Belouizdad (Algérie)

Williamsville (Côte d’Ivoire)-Deportivo Niefang (Guinée Equatoriale)

MFM FC (Nigeria)-Djoliba (Mali)

Rayon Sport (Rwanda)-Costa do Sol (Mozambique)



Avec Senego