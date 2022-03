Barrages Mondial 2022 : l'Algérie demande officiellement à rejouer le match face au Cameroun

L’information sortie ce matin dans la presse algérienne se confirme. Furieux de l’arbitrage du match retour face au Cameroun comptant pour les barrages du Mondial 2022, les dirigeants algériens ont bien demandé à la FIFA de rejouer le choc face aux Lions Indomptables. C’est la fédération algérienne de football (FAF) qui l’a officiellement confirmé via un communiqué publié sur son site internet.



« La Fédération Algérienne de Football (FAF) a introduit auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA) un recours à l’encontre de l’arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match barrage retour Algérie-Cameroun disputé le 29 mars 2022 au Stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida. La FAF est déterminée à user de l’ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l’honnêteté et la partialité de l’arbitrage. La FAF demande également l’ouverture d’une enquête par les organes de la FIFA pour faire toute la lumière sur l’arbitrage du match Algérie-Cameroun », indique le communiqué.



Footmercato