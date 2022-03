Barrages Mondial 2022 : les "Lions" face à la forteresse égyptienne

L’opposition entre le Sénégal et l’Egypte est un peu le « tube » du moment en Afrique. Après s’être affrontées en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, les deux sélections se retrouvent lors de ce match décisif pour voir le Mondial 2022.



Pour le premier match officiel de l’équipe nationale du Sénégal au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la sélection sénégalaise à l’obligation de s’imposer pour décrocher une 3ème qualification au Mondial après 2002 et 2018.



Les « Lions » sont au pied du mur avant cette manche retour puisqu’ils se sont inclinés au Caire (1-0) sur un but contre son camp de Ciss. Dominateur au niveau de la possession, le Sénégal a tout de même eu du mal à mettre en difficulté la défense égyptienne, toujours aussi solide. Pour parvenir à renverser les Pharaons, Aliou Cissé compte évidemment sur Sadio Mané qui se livre à distance un duel avec son coéquipier de Liverpool Mohamed Salah. Pour épauler l’ancien Messin, on retrouve notamment Sarr de Watford, Nampalys et Koulibaly de Naples ou encore le gardien Edouard Mendy de Chelsea.



S’imposer par deux buts d’écart

De son côté, l’Egypte a pris une option pour la qualification et espère également prendre sa revanche sur la finale de la CAN qui avait vu le triomphe des Sénégalais. Comme souvent, les Pharaons se sont appuyés sur leurs grandes forces : à savoir leur défense, très solide comme on avait pu le constater lors de la CAN, et le talent de Mohamed Salah, impliqué sur le but contre son camp de Ciss.



Aux côtés de l’attaquant de Liverpool, on retrouve majoritairement des éléments qui évoluent dans le championnat égyptien mais aussi Mostafa Mohamed de Galatasaray, Trezeguet de Basksehir, ou Elneny d’Arsenal. En revanche, l’important défenseur Abdel Monhem est absent sur blessure.



Avec une défense très solide, les Pharaons risquent encore d’évoluer à trente mètre de leurs buts pour empêcher les « Lions » de marquer. Pour décrocher la qualification au Mondial, le Sénégal doit battre l’Egypte par deux buts d’écart.



Programme : barrages retour

Stade Abdoulaye Wade

17h00 Sénégal / Egypte