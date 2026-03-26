Barrages Mondial 2026 : l’Italie tremble mais domine l’Irlande du Nord, un triplé de Gyokeres porte la Suède

Pour la troisième fois en trois barrages, l’Italie a eu chaud. Mais cette fois, elle s’en est sortie. Grâce à un but de Sandro Tonali à la 56e, la Squadra Azzurra rejoint la finale de la voie A et se donnera le droit de jouer son billet pour le Mondial 2026.



Le fantôme de la Macédoine du Nord planait encore sur la New Balance Arena de Bergame. Depuis 2014, la Squadra Azzurra n’a plus disputé un seul match de Coupe du monde. Deux barrages, deux éliminations humiliantes face à la Suède en 2017 (0-1, 0-0), puis face à la Macédoine du Nord en 2021 (0-1, but de Trajkovski à la 92e minute).



Le traumatisme était encore ancré et la mission de Gennaro Gattuso était de soigner les têtes pour aborder cette rencontre largement à sa portée sur le papier. En face, l’Irlande du Nord de Michael O’Neill avait tout à gagner. Une demi-finale pour une nation qui n’a plus participé à un Mondial depuis 1986.



Pour cette demi-finale, Gattuso alignait un 3-5-2 avec Donnarumma dans les cages, le trio défensif Mancini-Bastoni-Calafiori, épaulé par Dimarco à gauche et Politano à droite. Au milieu Barella-Locatelli-Tonali étaient alignés en l’absence de Verratti, rappelé mais finalement forfait. En attaque, l’ancien coach de l’OM décidait de faire confiance à Retegui et Kean pour trouver la faille. Mais le premier acte de cette rencontre a sérieusement fait suer les supporters italiens. 70% de possession, une avalanche de ballons dans la surface, beaucoup de volonté mais aucun but.



L’Italie s’offre une finale !

Les Italiens étaient plombés par la maladresse de leurs attaquants et le manque de créativité assez flagrant des joueurs offensifs. Malgré sa domination, la Squadra Azzurra n’avait cadré que deux petits tirs (11 tentatives). Et au retour des vestiaires, l’Irlande du Nord commençait à jouer plus haut. De quoi offrir des espaces à Retegui qui était incapable de punir les adversaires malgré de très nombreux espaces.



Finalement, la délivrance est arrivée par Sandro Tonali qui reprenait d’une belle frappe à l’entrée de la surface pour délivrer les siens (1-0, 56e). Après ce but, l’Italie ne transpirait toujours pas la sérénité à l’image de Donnarumma victime d’une erreur de relance, heureusement sans conséquence (65e). En fin de rencontre, Moise Kean scellait la qualification des siens d’un enchaînement sublime (2-0, 81e).



Le score ne bougera plus à Bergame et l’Italie se qualifie donc pour la finale de ce barrage. Elle affrontera le vainqueur du choc Pays de Galles - Bosnie-Herzegovine à Cardiff. Les deux équipes sont à égalité à l’issue du temps réglementaire et jouent actuellement les prolongations (1-1).



Dans les autres rencontres de la soirée, la Suède n’a pas tremblé face à l’Ukraine, au contraire. Le buteur star Viktor Gyökeres a fait parler son talent en inscrivant un triplé (profitant aussi des boulettes du Parisien Zabarnyi) pour permettre à son équipe de voir le prochain tour (3-1). Ils affronteront la Pologne de Lewandowski, qui a réussi à renverser l’Albanie (2-1).



Le buteur du Barça a encore trouvé la faille. Dans la famille des scores larges, le Danermark n’a fait qu’une bouchée de la Macédoine du Nord avec une victoire 4-0, avec notamment un doublé de Gustav Isaksen. Ils affronteront le vainqueur de République Tchèque - Irlande. Les deux équipes sont aussi à égalité après les 90 minutes (2-2). A noter la victoire bluffante du Kosovo (4-3) face à la Slovaquie dans un match totalement fou pour s’offrir une finale face à la Turquie (qui a dominé la Roumanie à 18h).





Les résultats de la soirée :



Italie 2-0 Irlande du Nord (Tonali, Kean)



Pays de Galles 1-1 Bosnie (prolongations en cours)



Pologne 2-1 Albanie (Lewandowski, Szymanski / Hoxha)



République Tchèque 2-2 Irlande (prolongations en cours)



Slovaque 3-4 Kosovo (Valjent, Haraslin, Strelec / Asllani, Muslija, Hodza, Hajrizi)



Ukraine 1-3 Suède (Ponomarenko / Gyokeres x3)