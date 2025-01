Barthélémy Dias : " Nous avons une justice qui ne s’assume pas "

Barthélémy Dias, a exprimé ce mardi lors d'un point de presse de vives critiques à l’encontre de la justice sénégalaise, qu’il accuse d’être "apprivoisée". Selon lui, une partie de la magistrature s’est soumise aux ordres.



"Je souhaiterais seulement dire à l'endroit de l'UMS (l'Union des Magistrats du Sénégal) qu'il ne faudrait pas demain qu'on vienne nous dire que vous êtes un corps constitué, que vous avez une immunité, que vous êtes protégés et que ceci et que cela. Vous êtes des sénégalais comme tous", a déclaré M. Dias.



Il a également lancé un avertissement à l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), affirmant que ses membres ne sont pas au-dessus des lois.

‘’vous avez des comptes à rendre comme tout le monde’’, a-t-il menacé.



Le maire révoqué a dénoncé une justice qui, selon lui, "refuse de dire le droit au nom du peuple sénégalais". Il l’a tenue en partie responsable des tensions politiques et des violences meurtrières, notamment lors de la dernière alternance politique, qui a fait plus de 80 morts. "Une justice qui ne s’assume pas, qui est à l’origine de nombreuses situations ayant conduit à des émeutes tragiques, ne peut plus être tolérée", a martelé Barthélémy Dias.



Dans son face à face avec les journalistes, M. Dias a aussi dénoncé le "braquage" de sa mairie.