Barthélémy Dias après la déclaration de soutien de Khalifa Sall à Idy: "on démarre notre campagne lundi"

Après la déclaration de Khalifa Ababacar Sall officialisation son soutien au candidat de la Coalition Idy 2019, l'un de ses plus proches collaborateurs se range et annonce le démarrage de leur campagne lundi 11 février. Barthélémy Dias et Cie vont donc rejoindre l'équipe déjà bien garnie de l'ancien Premier ministre sur le terrain...