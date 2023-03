Barthélémy Dias exige l’évacuation sanitaire de Ousmane Sonko

Barthélémy Dias a rendu visite à Ousmane Sonko, hospitalisé à la clinique Suma Assistance de Cité Keur Gorgui depuis quelques jours suite à son exfiltration forcée par des éléments de la BIP. Le Maire de Dakar alerte sur l’état de santé préoccupant de son camarade et demande qu’il puisse être évacué à l’étranger pour être soigné.



« La place d’Ousmane Sonko n’est pas à l’hôpital. Nous exigeons qu’il aille se soigner à l’extérieur. Il a le devoir d’aller se soigner, celui que je viens de rencontrer n’est pas dans un état qui puisse rassurer. Ousmane doit aujourd’hui être évacué, il doit se soigner », a dit Barthélémy Dias après sa sortie de visite.



Il ajoute : « Ceux qui ont fait cela à Ousmane se connaissent, je crois qu’ils ont la responsabilité de le laisser pour aller se soigner. Au cas contraire, je demande à la jeunesse sénégalaise de se mobiliser et de reprendre ses responsabilités. Aucune solution ne tombera du ciel. Cette jeunesse doit comprendre que l’heure de la résistance et de la mobilisation a sonné. »



Le Maire de Dakar invite les autorités à trouver les moyens de permettre l’évacuation sanitaire d'Ousmane Sonko.



« Quant à Ousmane, je demande à tous les Sénégalais de prier pour lui. Ce qu’on a gazé comme produit à Ousmane ce n’est pas des lacrymogènes. Ils savent très bien ce qu’ils ont fait. Ils ont intérêt à faire évacuer Ousmane Sonko. Et je demande la jeunesse de se mobiliser jusqu’à ce que son évacuation vers l’étranger pour des raisons médicales et sanitaires soit actées par ce régime dictatorial et finissant », a indiqué le député de Yewwi Askan Wi.