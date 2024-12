Barthelemy Dias : « le sens de mes recours est de vérifier l’existence d’une véritable justice au Sénégal»

Dans un entretien accordé à Sen TV et 7TV ce jeudi, Barthélémy Dias a clarifié sa position concernant sa situation politique et judiciaire. Selon lui, même si la justice lui donne raison, il ne retournera pas à l'Assemblée nationale, affirmant qu'il avait déjà donné sa parole de ne pas siéger, et qu'il est important pour lui de tenir ses engagements. Pour lui, les recours qu'il a entrepris visent à démontrer si la justice sénégalaise est réellement équitable ou non.



Il a également exprimé son opinion sur les raisons qui l’ont poussé à se retrouver dans cette situation. Selon Dias, son implication dans les législatives, ainsi que ses propos tenus à l'encontre du Premier ministre Ousmane Sonko, l'ont mis en difficulté. Il a notamment qualifié Sonko de « manipulateur », ce qui, à ses yeux, a contribué à sa situation actuelle.



L'ex-maire de Dakar a expliqué que s'il n'avait pas participé aux élections législatives, il n'aurait pas été confronté à ces problèmes. Cependant, il a précisé qu'il n'a jamais eu l'intention de siéger à l'Assemblée nationale. Il a même ajouté qu'au moment de l'installation de la 15e législature, le 2 décembre dernier, il avait déjà rédigé sa lettre de démission, mais qu'il ne l’avait pas soumise, car il était à Saint-Louis pour soutenir ses gardes et militants jugés. Il a souligné que, face à l'option d'assister à l'installation de la législature ou de soutenir ses proches, il a fait le choix de la solidarité avec ses partisans.



Enfin, Barthélémy Dias a exprimé son respect pour Pape Djibril Fall, qu’il considère comme un « petit frère », et il a ajouté que ce dernier mérite pleinement son poste.