Barthélémy Dias renonce à ses visites de proximité prévues ce jeudi

Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias, a renoncé à ses visites de proximité prévues ce jeudi au centre-ville de Dakar, pour « éviter des troubles ». Il s'exprimait lors d'une émission sur la TFM.



A l’en croire, ses visites consistent à distribuer des flyers d’invitation au meeting de son investiture par la coalition dimanche prochain, au terrain de Khar Yalla.



Par ailleurs, il a soutenu que si son absence au procès de Ndiaga Diouf, le 1er décembre prochain, peut engendrer de la violence, il s’y rendra. Toutefois, il y a assistera comme l’autre jour, avec ses enfants pour qu’ils sachent que « leur père n’est pas un assassin ».



Mercredi, Barthélémy Dias a été arrêté puis relâché par la police de Dieupeul, alors qu’il s’apprêtait à effectuer des visites de proximités.



Plus tard, le préfet de Dakar, Mor Talla Tine a sorti un communiqué pour informer que « les rassemblements et manifestations sur la voie publique doivent être soumis à une obligation de déclaration préalable auprès de l’administration chargée de maintien de l’ordre public sur le territoire dans lequel la manifestation doit avoir lieu ».



Il a indiqué que « le non-respect de ces dispositions expose les auteurs aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur ».