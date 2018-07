Barthélémy Dias sur les rumeurs de sa libération : «je ne suis demandeur d’aucun deal »

Selon L’AS, Barthélémy Dias entend rester en prison en gardant sa dignité comme Khalifa Sall. Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur qui s’est adressé «à ces comploteurs qui véhiculent des mensonges», souligne qu’«il leur faudra plus que le mensonge, plus que la prison, plus que l’intimidation, plus que l’intoxication comme stratégie et un peu plus d’ingéniosité et d’intelligence pour le faire vaciller».

Condamné à six (6) mois de prison ferme pour outrage à magistrat dans l’exerce de ses fonctions entre autres chefs d'accusations, Barthélémy Dias réagit depuis sa cellule aux rumeurs de sa possible libération.«Des gens véhiculent une possible liberté conditionnelle ou une grâce présidentielle, en vue de renvoyer à l’opinion nationale (et) internationale, l’image d’une République démocratique dans laquelle la justice serait au service exclusif du droit», lit-on dans sa lettre.