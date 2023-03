Basket Africa League : REG enfonce l’AS Douane et file en quarts de finale

L’AS Douane s’est encore inclinée face à Rwanda Energy Group (69-55). Avec cette troisième victoire de rang, REG se qualifie pour le Final Four, prévu au mois de mai chez eux à Kigalli, au Rwanda.



Douane a encore une chance de se qualifier en quarts de finale. Ça passe d’abord par une victoire sur le Stade Malien, ce vendredi.



En lever de rideau, l’US Monastir de la Tunisie a infligé à Kwara Falcons du Nigeria sa troisième défaite de rang (85-75). Une deuxième victoire successive des Tunisiens, champions en titre.



Ce jeudi, les équipes seront au repos. La compétition reprend vendredi avec les rencontres Abidjan BC Fighters / US Monastir et AS Douane contre le Stade Malien en matchs comptant pour la troisième journée.



Programme Conférence Sahara



Vendredi 17 mars 2023

16h00 Abidjan BC Fighters/US Monastir

19h30 AS Douane/ Stade Malien