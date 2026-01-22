Réseau social
Diamaguène Sicap Mbao : 153 bouteilles d’alcool saisies dans un débit de boissons clandestin, la gérante arrêtée



Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, le 17 janvier 2026, à l’interpellation d’une commerçante pour exploitation d’un débit de boissons clandestin.
 
Selon des informations recueillies, cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement relatif à l'existence d'un bar illégal au quartier Sam Sam 3. Lors de la descente, les policiers ont découvert plusieurs individus attablés, consommant diverses boissons alcoolisées.
 
La gérante a été appréhendée sur les lieux. La perquisition a permis de saisir deux réfrigérateurs ainsi que plusieurs cartons de bouteilles entreposés dans une chambre. Au total, 153 bouteilles de boissons alcoolisées ont été confisquées.
 
Interrogée, la mise en cause a reconnu les faits. Elle a été placée en garde à vue et les produits saisis ont été consignés.
