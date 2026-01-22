Diamaguène Sicap Mbao : 153 bouteilles d’alcool saisies dans un débit de boissons clandestin, la gérante arrêtée

Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, le 17 janvier 2026, à l’interpellation d’une commerçante pour exploitation d’un débit de boissons clandestin.
Selon des informations recueillies, cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement relatif à l'existence d'un bar illégal au quartier Sam Sam 3. Lors de la descente, les policiers ont découvert plusieurs individus attablés, consommant diverses boissons alcoolisées.
La gérante a été appréhendée sur les lieux. La perquisition a permis de saisir deux réfrigérateurs ainsi que plusieurs cartons de bouteilles entreposés dans une chambre. Au total, 153 bouteilles de boissons alcoolisées ont été confisquées.
Interrogée, la mise en cause a reconnu les faits. Elle a été placée en garde à vue et les produits saisis ont été consignés.
Selon des informations recueillies, cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement relatif à l'existence d'un bar illégal au quartier Sam Sam 3. Lors de la descente, les policiers ont découvert plusieurs individus attablés, consommant diverses boissons alcoolisées.
La gérante a été appréhendée sur les lieux. La perquisition a permis de saisir deux réfrigérateurs ainsi que plusieurs cartons de bouteilles entreposés dans une chambre. Au total, 153 bouteilles de boissons alcoolisées ont été confisquées.
Interrogée, la mise en cause a reconnu les faits. Elle a été placée en garde à vue et les produits saisis ont été consignés.
Autres articles
-
Maroc - CAN 2025 : le procès de 18 supporters sénégalais renvoyé au 29 janvier
-
Saint-Louis : le prix du riz brisé en baisse de 60 à 75 FCFA le kilo
-
Justice et numérique : « La justice ne peut se permettre de sacrifier ses principes fondamentaux sur l’autel de la performance technologique », (Procureur général)
-
Fatick : 28 kg de chanvre indien saisis par la BRS, des trafiquants en fuite
-
Kolda : deux morts dans un accident de la circulation en plein centre-ville