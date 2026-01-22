Saint-Louis : le prix du riz brisé en baisse de 60 à 75 FCFA le kilo

À l’instar de Dakar, une baisse du prix du riz brisé a été enregistrée dans la région de Saint-Louis. La décision a été prise à l’issue de la réunion du Comité régional de la consommation, présidée mercredi par l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Seydou Guissé Diongue. Une baisse de 60 FCFA sur le prix au kilogramme du riz brisé



« Il a été procédé à une baisse de 60 FCFA sur le prix au kilogramme du riz brisé importé dans la commune de Saint-Louis. Le prix étant passé de 360 F à 300F », a indiqué à l’APS, le directeur régional du Commerce de Saint-Louis, Ousmane Diallo.



Dans le département de Dagana, une baisse de 65 francs est appliquée, selon M. Diallo, soulignant que le prix au kg passe de 375 à 310.



Podor connaît aussi une baisse de 75 Fcfa, a indiqué M. Diallo, précisant que le prix au kg passe de 400 à 325 FCFA.



Ces nouveaux prix vont être appliqués dès ce mercredi, ajoute le commissaire aux enquêtes économiques, saluant la volonté des autorités d’alléger les charges des ménages.



M. Diongue a invité les commerçants à respecter les prix fixés tout en saluant l’esprit de consensus qui a prévalu au cours de cette rencontre.



Ces prix ont été fixés après deux autres décisions de baisse avortées, faute de consensus sur le différentiel à appliquer sur le transport des marchandises à partir de Dakar.



La réunion du Comité régional de la consommation s’est tenue en présence des représentants des commerçants et des associations des consommateurs.

