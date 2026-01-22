Maroc - CAN 2025 : le procès de 18 supporters sénégalais renvoyé au 29 janvier

Le procès de 18 supporters sénégalais, placés en détention provisoire et poursuivis pour des actes de "hooliganisme" lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations à Rabat, s'est ouvert jeudi devant un tribunal marocain, ont indiqué à l'AFP des avocats de la défense.



Mais le tribunal de première instance de Rabat "a décidé de reporter le procès au 29 janvier pour permettre aux avocats de la défense et de la partie civile de préparer leur dossier", a déclaré l'avocate Naïma El Guellaf.



Pour rappel, les 18 Sénégalais avaient été placés en garde à vue, suspectés pour des faits de "hooliganisme" ayant émaillé la finale de la CAN-2025 entre le Maroc et le Sénégal dimanche.