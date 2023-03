Basket Africa League : l’AS Douane joue sa survie face au Stade Malien

Dernière du classement général, au sortir de la 2e journée, l’AS Douane (2 pts -20) défie, ce vendredi, le Stade Malien (4e, 3 pts), en match de la 3e journée. Dans ce duel des voisins, l’AS Douane, qui sort de deux revers devant Abidjan Basket Club de la Côte d’Ivoire (76-70) et REG du Rwanda (69-55), n’a plus droit à l’erreur face au Stade Malien.



Pour ne pas hypothéquer leur chance de se qualifier au Final Four, les Sénégalais doivent impérativement battre les Maliens. Une victoire permettrait aux hommes du coach Pabi Guèye de se relancer dans la course aux quatre (4) tickets qualificatifs au Final Four.



Mais attention à l’équipe malienne, dopée par sa victoire, mardi, devant Kwara Falcons du Nigeria (78-74), en match de la 2e journée. Face à Douane, les Maliens visent la passe de deux ce vendredi.



Pour rappel, à l’issue des matchs de poules, les quatre premières se qualifieront pour le Final Four, c'est-à-dire les quarts, demi-finales et finale. il aura lieu du 21 au 27 mai, à Kigali Arena au Rwanda.



Programme Conférence Sahara

Vendredi 17 mars 2023

16h00 Abidjan BC Fighters/US Monastir

19h30 AS Douane/ Stade Malien