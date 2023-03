Basket Africa League: l'AS Douanes à l'assaut de l'US Monastir

Les 4 équipes qualifiées connues ce mardi

Pour se tirer d'affaire face à l'expérimentée formation tunisien connues ne, I'AS Douane pourrait compter sur les deux tombeurs du Stade Malien: Christopher Crawford et Jean Jacques. Mais attention au vétéran Radhouane Slimane et à l'expérimenté joueur sénégalais Ibrahima Thomas. Deux joueurs capables de briser le rêve des Gabelous.

En lever de rideau du match Douane/US Abidjan BC Fighters de la Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Stade Malien. En cas de défaite des Maliens, les Sénégalais se qualifieront en quart avant même d'affronter les Tunisiens.



Les quatre qualifiées pour les quarts de finale seront connues à l'issue de la 5e journée de ce mardi.



Programme Conférence Sahara



Mardi 21mars 2023

16h00 Abidjan BC Fighters/ Stade Malien

19h30 US Monastir/ AS Douanes







Revenue dans la course, grâce à ses deux précieuses victoires ac- quises devant le Stade Malien et Falcons du Nigeria, l'AS Douane a une bonne occasion ce mardi (19h30) sur le parquet de Dakar Arena, de valider son billet pour les quarts. Ce qui passe impérativement par une victoire devant I'US Monastir.Pour venir à bout de l'équipe tunisienne, adroite sur les tirs et dure en défense, les Gabe- lous doivent élever leur niveau de jeu sur les deux côtés du terrain. Avec une bonne adresse, une bonne défense et des écrans sur tireurs tunisiens, les hommes du coach Pabi Guèye ont de réelles chances de se qualifier pour les quarts de finale. Ces quarts de finale, les demi-finales et la finale de la BAL se joueront du 21 au 27 mai à Kigali Arena au Rwanda.