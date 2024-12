Basket - Coupe d'Afrique des clubs : la Jeanne d’Arc remplace Customs du Nigeria

Deux formations sénégalaises participeront à la Coupe d’Afrique des clubs champions féminine de basket. Aux côtés de l’ASC Ville de Dakar, la Jeanne d’Arc a été désignée pour remplacer Customs du Nigeria, forfait pour la compétition.



Selon la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB), la Jeanne d’Arc, vice-championne du Sénégal lors de la saison 2023, a reçu une wild card pour intégrer le tournoi.



Dans le groupe C, la Jeanne d’Arc affrontera le REG (Rwanda), le Ferroviário (Mozambique) et l’ASB Makomeno (République Démocratique du Congo).



La Coupe d’Afrique des clubs champions féminine se tiendra du 6 au 15 décembre 2024, au stade Marius Ndiaye à Dakar.



L’ASC Ville de Dakar, championne en titre du Sénégal, évoluera dans le groupe A, aux côtés d’Al Ahly (Égypte), du FAP (Cameroun) et de Mountain of Fire and Miracles (Nigeria). Ce groupe s’annonce extrêmement compétitif pour les Sénégalaises.



À noter que les douze équipes en lice sont réparties en trois poules de quatre. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les quarts de finale.