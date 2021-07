Basket Coupe du Monde U19 : le Sénégal s’incline devant le Canada

L’équipe nationale U19 masculine de basket du Sénégal a disputé ses trois matchs de poule en Lettonie, ou se déroule actuellement la coupe du monde U19. Vainqueur du Japon, les poulains de Parfait Adjuvon sont tombés contre la Lituanie et le Canada.



Après leur défaite face à la Lutianie (73 à 78), les « Lionceaux » ont été battus par le Canada par 85 à 56. Les Canadiens ont gagné leur troisième match de poule et termine premier du groupe A.



Le Sénégal qui compte deux défaites et une victoire, devra attendre le match du classement pour connaitre son prochain adversaire pour les huitièmes de finale. Les « Lionceaux » terminent troisième de leur poule devant le Japon.



Toutes les équipes sont qualifiées pour les seizième de finale qui démarre le 7 juillet.