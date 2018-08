Basket : Coupe du Sénégal messieurs, L’AS Douane attend son adversaire en finale

​Saint-Louis Basket Club a un pied en finale après sa victoire devant Saltigué (71- 61) . Hier dimanche, en demi-finale aller de la Coupe du Sénégal. Alors que L’As Douanes a validé son ticket pour la finale en battant L’USO sur les deux manches (70-65 et 75-69).



Éliminés en championnat, Saint-Louis Basket Club et Saltigué jouent leur survie en Coupe du Sénégal. Et hier, c’est la formation saint-Louisienne qui a pris la bonne option en remportant la demi–finale aller, rapporte "Record". Les deux premiers quarts-temps ont été dominés par les Saint-Louisiens qui sont allés à la pause avec 14 points d’avance, soit 30-16 au tableau d’affichage. Ils vont s’offrir un matelas de 10 points (47-37) à la fin du 3e acte. SLBC remporte la manche aller à (71-61) et se rassure avant son déplacement à Rufisque. L’AS Douanes lui va défende son trophée en finale contre le vainqueur de l’autre demi-finale opposant Saint-Louis Basket Club à Saltigué.