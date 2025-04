Basket - Liga ACB : Ibrahima Dianko Badji dépose ses valises à Tenerife

La Laguna Tenerife, club de Liga ACB en D1 espagnole de basket, annonce l'arrivée d'Ibrahima Dianko Badji. Le pivot sénégalais s'engage avec la formation des Îles Canaries jusqu'à la fin de la saison.



Ibou Badji débarque en Liga ACB en provenance de G- League où il portait les couleurs de Wisconsin Herd. Il tournait cette saison sur 5.8 points, 5.3 rebonds et 3.5 contres, pour une moyenne de de 12.5 points lors des 48 matchs qu'il a disputés.



Il connaît bien le basketball espagnol puisqu'il a débuté avec l'équipe réserve de Barcelone en LEB Plata entre 2019 et 2021. Il a aussi joué pour Força Lleida en 2021-2022 (8.4 points et 4.3 rebonds en moyenne).