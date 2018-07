Basket-Mondial 2019 : Gorgui Sy Dieng meilleur marqueur et rebondeur

Absent lors de la manche aller à Maputo, Gorgui Sy Dieng a fait le job en 94mn56’ disputées. Le joueur des Wolves Minnesota a inscrit 45 paniers, soit une moyenne de 15 points par match, pour 27 rebonds et 7 passes décisives sur l’ensemble des trois matches. Contre la Côte d’Ivoire samedi, il avait réalisé un double-double, 14 points et 15 rebonds, rapporte le quotidien Record.



Certes une prestation remarquable, mais Gorgui Sy Dieng n’a pas été épargné par les joueurs adverses. D’où cette faute technique prise pour prestation. D’ailleurs son apport a été plus que bénéfique pour l’équipe du Sénégal.