Basket - N1 Masculin : Le DUC domine l'ASFA et se rapproche du Final 8

Les poulains de Parfait Adjivon ont réalisé une très bonne opération avec une troisième victoire consécutive la sixième de la saison. Le club estudiantin n'est plus loin de la qualification en quart de finale et voudra coûte que coûte assurer sa place dans le Final 8, après avoir disputé la finale la saison écoulée.



Au classement le DUC occupe la 3e place du groupe B, derrière l'AS Douanes et Guédiawaye Basket Academy (GBA).

D'autre part, la formation militaire enchaîne un deuxième revers de suite et manque le coche de se rapprocher du top 4 synonyme de qualification aux phases finales. L'ASFA peut toujours espérer disputer le Final 8, mais il va falloir montrer un autre visage beaucoup plus convaincant lors des cinq dernières rencontres qui seront décisives.

Pour le moment, les militaires occupent la 5e place avec un bilan de trois victoires et six défaites.

L'Université Gaston Berger (UGB) recevra l'USCT Port le mercredi 12 mars pour la clôture de la neuvième journée du National 1 Masculin.

Les résultats de la neuvième journée

US Rail 63-79 Jeanne d'Arc

Louga BC 61-49 ABAZ

ASUC Sports 54-74 ASCVD

ASCC 57-66 Mermoz BC

RS Yoff 68-59 USPA

AS Douanes 76-60 GBA

ASFA 64-70 DUC

Ce dimanche en marge de la neuvième journée du National 1 Masculin de basket, le Dakar Université Club (DUC) a réussi à dominer l'ASFA (70-64) au stadium Marius Ndiaye.