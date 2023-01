Basket – N1 féminin : CEMT accueille la JA, UCAD défie Jaraaf

Dans la poule A, à Ziguinchor, CEMT accueille samedi, la JA. Au stadium Marius Ndiaye, le promu, UCAD ira à l’assaut du Jaraaf, le jeudi et Flying Star défiera dimanche DBALOC.



Dans la poule B, Mbour Basket Club rendra visite, samedi, à Saint-Louis Basket Club, le lendemain dimanche, au stadium Marius Ndiaye, le promu Diamaguène recoit ASFO et, le mercredi, Bopp se mesurera à l’ISEG.



L’ASC Ville de Dakar, championne en titre et le DUC, vice-champion, sont exempts pour cette journée inaugurale, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



La phase aller de ce championnat de National 1 féminin se jouera en 7 journées. 14 équipes sont en compétition pour le titre de champion du Sénégal 2023.



Programme première journée National 1 féminin et masculin