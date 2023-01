Basket – N1 masculin : L’AS Douane débute par Bopp, le DUC face à Larry Diouf

Les rencontres sont prévues le week-end. Dans la poule A, au stadium Marius Ndiaye, l’AS Douane championne en titre, débutera par la défense de son titre, le mercredi par Bopp.

En seconde heure, USO sera aux prises avec ASFA. Pour sa première sortie de la saison, UGB rendra visite, mercredi, à Louga Basket Club. En match de clôture de cette première journée le jeudi, Mermoz croisera le fer avec SIBAC.



Dans la poule B, le promu, UCAD, fera son baptême de feu dans l’élite, le jeudi, face au Port, qui s’était sauvé de justesse d’une relégation la saison écoulée. Auparavant le dimanche, à Thiès, les deux clubs de la Cité du rail, ASC Thiès et US Rail, recevront respectivement le JA et l’ASC Ville de Dakar.



En ouverture, le promu, Larry Diouf de Ziguinchor, fera ses débuts dans l’élite, le samedi face au DUC, vice-champion. Selon « Stades », la phase aller du National 1 masculin se jouera en 8 journées. 16 formations sont en course pour le titre de champion du Sénégal 2023, qualificatif à la Basket Africa League (BAL).



Programme première journée National 1 masculin et féminin