Basket – N1 masculin (Play-offs) : DUC se qualifie en demies et attend Ville de Dakar ou USO

Le Dakar université club est parvenu à rééditer les performances du match aller (73-47). Les hommes du coach Parfait Adjuvon se sont imposés devant les Sicapois (70-64).



Ainsi, DUC héritera en demi-finale du vainqueur du match Ville de Dakar / USO, prévu ce vendredi. L’AS Douane et la JA se sont déjà qualifiés en demi-finales, en éliminant respectivement l’US Rail et l’UGB.



¼ de finale retour

Vendredi 29 juillet 2022

20h00 Ville de Dakar / USO (56-51)



Jeudi 28 juillet 2022

SIBAC / DUC (47-73) 64-70



Mercredi 27 juillet 2022

US Rail / Douane (51-87) 63-68



Samedi 23 juillet 2022

UGB / JA (60-66) 46-47