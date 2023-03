Basket – N1 masculin : SIBAC démarre fort la phase retour

Auteur d'une phase aller alambiquée dans la poule A, SIBAC démarre du bon pied la phase retour. Les Sicapois ont battu, vendredi, les Mermozois (55-48). C'est la deuxième victoire de la saison de SIBAC.



Ce dimanche, Bopp (6e, 9 pts) ira à l'assaut de l'AS Douane (4e, 10 pts-2 matchs en retard). Après leur brillante qualification au Final 8 de la BAL, les Douaniers ne devraient pas avoir du mal à venir à bout des Boppois mal-en-point.



En seconde heure, l'ASFA (7e, 8 pts) croisera le fer avec l'USO (1e, 13 pts). A Saint-Louis, l'UGB (5e, 9 pts) accueille Louga BC (2e, 11 pts).



Alléchantes affiches : Ville de Dakar / US Rail, DUC / Larry Diouf



Dans la poule B, le public du stadium Marius Ndiaye aura droit à trois alléchantes rencontres ce samedi: Ville de Dakar (1er, 13 pts) /Port (6e, 10 pts) et DUC (2e, 13 pts) /Larry Diouf (5e, 10 pts). Dimanche, la JA (3e, 12 pts), qui a connu des hauts et des bas lors de la première phase, tentera de démarrer fort la deuxième devant ASC Thiès (7e, 8 pts).





Programme 8e journée



Poule A



Vendredi 24 mars 2023

SIBAC/Mermoz 55-48



Dimanche 26 mars 2023



Stadium Marius Ndiaye



11h45 Bopp/ Douane

17h00 ASFA/USO



Stadium Joseph Gaye



16h00 UGB/Louga BC



Poule B

Samedi 25 mars 2023



Stadium Marius Ndiaye

11h45 UCAD/Port



13h30 DUC/Larry Diouf

17h00 Ville de Dakar / US Rail

Dimanche 26 mars 2023



Stadium Marius Ndiaye

15h15 JA/ASC Thiès