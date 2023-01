Basket – N1 masculin : le DUC défie le promu Larry Diouf, ce samedi

Promu cette saison, Larry Diouf fera son baptême du feu dans l’élite, cet après-midi, au stade Aline Sitoé Diatta, face à une équipe du (DUC), requinquée pour la reconquête du titre.



Le lendemain dimanche, au stadium Marius Ndiaye, les deux clubs de la Cité du rail, ASC Thiès et US Rail, qui visent les play-offs cette saison, reçoivent respectivement la JA et l’ASC Ville.



Programme première journée

Samedi 21 janvier 2021

Stade Aline Sitoé Diatta

18h00 Larry Diouf / DUC



Dimanche 22 janvier 2023

Stade Lat Dior

16h00 ASC Thiès / JA

17h30 US Rail / ASC Ville de Dakar