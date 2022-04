Basket – National 1 Masculin: l’AS Douane passe ses nerfs sur l’ASFA (101-38)

L’ASFA a souffert le martyr face à l’AS Douane. Dans ce duel des frères d’armes, les Gabelous n’ont laissé aucune chance aux Militaires. Les hommes du coach Pabi Guèye, toujours invincibles, ont pilonné ceux du Sergent-Chef Jacques Francois Ndiaye (101-38). Avec cette 8ème victoire de rang, l’AS Douane démarre fort la phase retour et enfonce l’ASFA.



Dans ce match de « gala » des Douaniers, l’ailier Samba Dali Fall (16 pts) et le meneur Mamadou Faye (16 pts) ont régalé de par leur talent de shooteur. Selon « Stades », c’est la première fois qu’une équipe atteigne les 100 points dans un match en N1, ce qui fait de la Douane la première centenaire du championnat.



La Douane est aussi l’artillerie la plus lourde du championnat dans les deux poules avec un total de 638 points en 8 matchs, juste devant le DUC, qui a aussi pilonné 618 fois ses adversaires. Ce sont les deux seules équipes à avoir atteint et dépassé les 600 points, rapporte le quotidien sportif « Stades ».





Résultats 8ème journée

Poule B

mercredi 20 avril 2022

ASFA / Douane 38-101



Lundi 18 avril 2022

USO / Mermoz 54-60

Samedi 16 avril 2022



SIBAC / UGB 60-52

Saint-Louis Basket / USPA 68-65





Poule A

Lundi 18 avril 2022

Port / JA 42-78

Bopp / DUC 60-83



Samedi 16 avril 2022

Ville de Dakar / US Rail 72-61