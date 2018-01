Basket: Sept mois après sa blessure, Xane D’Almeida est de retour au jeu

Xane d’Almeida, victime d’une rupture du tendon d’Achille, n’avait plus foulé un parquet de basketball depuis mai de l’année dernière. Ce qui l’avait empêché de prendre part a l’Afro basket 2017.



Le joueur de l’Union Tarbes Lourdes a joué son premier match de la saison 2017-2018, samedi lors de la 16ème journée de NM1 (D3 France). Malgré la défaite contre Gries Oberhoffer (68-76), il a mis 10 points et 6 passes décisives en plus de 3 rebonds pour 39 minutes de temps de jeu.



Un retour a la compétition qui arrive au bon moment. Le coach Abdourahmane Ndiaye peut compter sur lui en perspective du premier tour des éliminatoires au mondial masculin2019 de Basketball.