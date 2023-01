Basket - Tournoi 4 Grands (dames) : Ville de Dakar débute sa saison par un trophée

En finale du Tournoi des 4 Grands dames disputée hier dimanche au stadium Marius Ndiaye, l’ASC Ville de Dakar, championne en titre, s’est adjugée le trophée devant son rival le DUC (63-65).



En plus du trophée, l’ASC Ville de Dakar a reçu un chèque de 300.000 FCFA et des ballons. Le DUC finaliste malheureux, a reçu une enveloppe de 200.000 FCFA et des ballons.

Après ce tournoi de mise en jambes, place le weekend prochain, à la première journée du National 1 féminin.