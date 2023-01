Basket - Tournoi 4 Grands (hommes) : la JA remporte son premier trophée de la saison

En battant le Dakar Université Club (DUC) (81-75) en finale du Tournoi des 4 Grands hier au stadium Marius Ndiaye, la Jeanne d’Arc (JA) a remporté son premier trophée de la saison.



En plus du trophée et les ballons offerts par la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB), le capitaine de la JA, a reçu des mains du président Me Babacar Ndiaye un chèque de 300.000 FCFA.

Le DUC finaliste malheureux, s’est consolé avec une enveloppe de 200.000 FCFA et des ballons, rapporte le quotidien sportif "Stades".