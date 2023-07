Basket féminin: le tournoi de Las Vegas annulé, le Sénégal jouera contre le Rwanda et l’Égypte en match amical

Dans le cadre de la préparation de l'Afrobasket féminin prévu au Rwanda du 28 Juillet au 6 Aout 2023, l'équipe nationale du Sénégal devait terminer son stage de préparation par un tournoi international de basketball à Kansas City aux États-Unis, du 15 au 23 Juillet 2023. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les organisateurs ont dû reprogrammer ledit tournoi à une date qui ne pouvait pas permettre aux Lionnes d'y participer compte tenu de leur agenda.



La FSBB précise que ces « organisateurs ont plusieurs fois dans le passé invité notre équipe nationale à des tournois notamment en Chine. Pour remédier à cette situation et permettre à notre équipe nationale féminine de bénéficier d'excellentes conditions de préparation en vue de l'Afrobasket, la fédération a cherché et obtenu deux matchs amicaux qui se joueront à Kigali l'un le 23 Juillet 2023 contre le Rwanda et l'autre le 25 Juillet 2023 contre l'Egypte», informe un communiqué de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB).