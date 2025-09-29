Bassin du fleuve Gambie : hausse du niveau à Kédougou, mais pas de risque d’alerte

La Brigade des Ressources en Eau de Tambacounda-Kédougou a publié ce lundi 29 septembre 2025 son bulletin hydrologique sur la situation du fleuve Gambie et de ses affluents. Les relevés effectués à 8 heures du matin montrent une évolution contrastée des niveaux d’eau selon les stations, avec des hausses notables dans certaines localités et des baisses dans d’autres. Globalement, les niveaux restent inférieurs à ceux observés à la même période l’année dernière.



À la station de Diaguiri, l’eau a atteint 3,63 mètres, soit une hausse de 37 cm par rapport à la veille (3,26 m). Toutefois, ce niveau reste nettement inférieur à celui enregistré le 29 septembre 2024, qui s’élevait à 5,32 m.



Même tendance à Afia Pont (Thiokoye), où une augmentation de 81 cm a été observée en 24 heures, portant le niveau à 3,74 m. Là encore, on reste loin des 5,71 m de l’an passé à la même date.



En revanche, à Niokolo Koba, une légère baisse de 3 cm a été enregistrée, avec un niveau de 5,67 m contre 5,70 m la veille. Comparativement, le niveau y était beaucoup plus élevé en 2024, atteignant 8,36 m.



Les stations de Goumbayel et Sinthiou Malème n’ont pas fourni de mesures exploitables, leurs niveaux n’ayant pas atteint l’échelle.



Le fleuve Gambie sous surveillance



À Kédougou, le fleuve affiche une hausse de 27 cm en 24 heures, passant de 5,24 m à 5,51 m. Si ce chiffre reste en deçà des 6,81 m relevés en 2024, il convient de rappeler que la cote d’alerte est fixée à 7 mètres.





À Mako, la tendance est inversée : le niveau a reculé de 21 cm, s’établissant à 4,43 m contre 4,64 m la veille. En 2024, il atteignait 5,38 m à la même période. La cote d’alerte y est de 6 mètres.



À Simenti, aucun relevé n’a été communiqué pour ce 29 septembre, mais la mesure de la veille indiquait 8,82 m, bien loin des 12,58 m enregistrés l’an dernier. La cote d’alerte dans cette zone est de 13 mètres.



Enfin, à Gouloumbou, le niveau d’eau est resté stationnaire à 9,73 m. Bien que relativement élevé, il reste inférieur au seuil d’alerte fixé à 12 m et au niveau de 10,82 m observé en 2024.



Ces données montrent que, malgré des hausses ponctuelles, les niveaux d’eau dans le bassin du fleuve Gambie demeurent sous les cotes d’alerte, ce qui écarte pour l’instant tout risque imminent d’inondation. Toutefois, les experts de la Brigade des Ressources en Eau appellent à une vigilance continue, en raison de l’évolution rapide des conditions hydrologiques à cette période de l’année.