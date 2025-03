Bassirou Diomaye Faye à S. Cheikh Saliou Mbacké : « À travers Ousmane (Sonko), nous nous considérons tous comme vos fils »

Après s’être recueilli auprès de Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, le Président Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances à Serigne Cheikh Saliou Mbacké, suite au décès de son frère, Serigne Moustapha Saliou Mbacké.



Dans une atmosphère empreinte de respect et de recueillement, le chef de l’État a exprimé la solidarité du gouvernement et de la nation en cette période de deuil. Il a également mis en avant la relation privilégiée qui unit Serigne Cheikh Saliou Mbacké à sa famille politique.



« Vous occupez une place de grande importance pour nous. Depuis le début, vous nous avez soutenus et accompagnés. Ce que vous avez fait pour Ousmane (Sonko), vous le faites aussi pour nous, car Ousmane est votre fils, et à travers lui, nous nous considérons tous comme vos fils. Ousmane, c’est nous, nous sommes Ousmane. Nous partageons avec vous cette perte et cette douleur, et nous vous présentons nos plus sincères condoléances », a déclaré le Président Faye.



Cette visite s’inscrit dans une série de déplacements du chef de l’État à Touba pour présenter ses condoléances à plusieurs figures religieuses récemment disparues, notamment Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalife général des Baye Fall, et Serigne Moustapha Saliou Mbacké.



Bassirou Diomaye Faye s’est également rendu chez le nouveau khalife général des Baye Fall, Serigne Amdy Khady Fall, pour lui adresser ses condoléances suite au rappel à Dieu de son prédécesseur, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall.