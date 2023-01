Bassirou Diomaye Faye "brûle" le livre de Cheikh Yerim Seck

Invité de l'émission Grand Jury de la Rfm ce dimanche, le secrétaire général du Pastef, Bassirou Diomaye Faye, s'est exprimé sur le livre polémique de Cheikh Yerim Seck dans lequel l'auteur évoque une nouvelle affaire présumée de moeurs impliquant leur leader Ousmane Sonko. Le Patriote n'a accordé aucun crédit à ce livre.



"Ce n'est pas un livre. On ne peut pas détacher le livre au documentaire que 4 heures de temps qui l'accompagne (...) L'auteur n'est pas dans l'écriture d'un livre pour l'histoire. Il est dans une communication. Quand on avait soulevé l'affaire des 94 milliards FCFA (opposant Ousmane Sonko à Mamour Diallo, ancien directeur des Domaines), l'auteur était sur des plateaux pour démonter les accusations. Chemin faisant, l'histoire nous a donnés entièrement raison, malgré la mascarade", a expliqué M. Faye.



Ce cadre au sein de Pastef s'est étonné du fait que le journaliste Cheikh Yerim Seck ait "passé sous silence cette affaire de 94 milliards FCFA qui implique Mamour Diallo et Amadou Bâ, actuel Premier ministre". Pour Bassirou Diomaye Faye, il n'y pas de doute. "L'auteur est dans un exercice de partie prise. Il tresse les lauriers à Amadou Bâ en passant sous silence les scandales dans lequel il est mêlé".



Bassirou Diomaye Faye a rappelé que Yerim Seck durant la présidentielle de 2019, a soutenu sur un plateau télévisé qu'il a été "contacté par Amadou Bâ qui lui a demandé un soutien pour que leur camp triomphe".