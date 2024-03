Bassirou Diomaye Faye fait des révélations sur le passage d'Amadou Ba aux impôts et domaines

Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition Diomaye Président, a vivement critiqué la gestion d'Amadou Ba lors de son passage à la direction générale des impôts et domaines ainsi qu'au département des finances par le passé. En remontant à l'année 2016, il a rappelé que lorsqu’il était du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, il dénonçait des pratiques contestables sous la direction d'Amadou Ba.



« À chaque fois que les agents en contrôle fiscal faisaient des redressements à coût de milliards, Amadou Ba prenait des décisions unilatérales, en violation flagrante de la loi », a déclaré l'inspecteur des impôts et domaines. Il a évoqué plusieurs irrégularités observées pendant la période où Amadou Ba occupait des postes clés dans le gouvernement.



Diomaye Faye a également souligné son expérience de 15 ans aux impôts et domaines, se présentant comme un « agent intègre, compétent et sérieux. » Il a ensuite abordé des points de son programme électoral, notamment les défis liés à l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et les débats autour de la question monétaire.