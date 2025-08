Bassirou Diomaye Faye lance la caravane de reboisement : “Chaque arbre planté est un acte de patriotisme environnemental”

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce samedi, dans la forêt classée de Mbao, au lancement officiel de la caravane nationale de reboisement 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Challenge national : un million d’arbres plantés en 48 heures, avec pour objectif de restaurer les écosystèmes et de renforcer la résilience écologique du Sénégal.



Sur le site, le chef de l’État a symboliquement planté deux essences emblématiques : un manguier et un baobab, parrains de la 42e édition de la Journée nationale de l’arbre, placée cette année sous le thème : « Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable ».



« Chaque arbre planté est un acte de patriotisme environnemental et une contribution directe à la Vision Sénégal 2050 : un Sénégal souverain, vert, sobre en carbone et résilient face aux effets du changement climatique », a déclaré le président Faye devant les autorités locales et les acteurs de la société civile mobilisés pour l’événement.



Avant ce geste symbolique, le président a pris part aux opérations de nettoyage, et s’est entretenu avec les membres du comité de surveillance de la forêt de Mbao, qui lui ont exposé les initiatives agricoles et écologiques en cours, ainsi que les produits finis issus des activités locales.



La caravane de reboisement, qui sillonnera l’ensemble des régions du pays, ambitionne de mobiliser les citoyens autour des enjeux environnementaux et de faire de la reforestation un axe fort du développement territorial. Le chef de l’État a lancé un appel à la mobilisation citoyenne nationale, soulignant que « protéger notre patrimoine naturel, c’est préparer l’avenir des générations futures ».