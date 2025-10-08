Bassirou Diomaye Faye renforce les partenariats africains et internationaux en marge du Forum Invest in Senegal

En marge de la 2ᵉ édition du Forum Invest in Senegal (FII Sénégal) qui s’est ouvert ce mardi 7 octobre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé plusieurs audiences à des personnalités de haut niveau venues participer à ce grand rendez-vous économique et diplomatique. Ces rencontres bilatérales ont été l’occasion de consolider les relations du Sénégal avec ses partenaires africains et internationaux, autour des priorités de la Vision Sénégal 2050, axée sur la souveraineté économique, l’innovation et la coopération régionale.Le chef de l’État a ainsi reçu successivement M. Paul Mashatile, vice-président de la République d’Afrique du Sud, M. Rimtalba Jean Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso, et M. Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier ministre du Niger. Ces échanges ont porté sur le renforcement des partenariats économiques et la coordination des politiques publiques dans un contexte africain marqué par de profondes mutations économiques et sécuritaires.Le président Bassirou Diomaye Faye a également reçu M. Khalid Al Falih, ministre de l’Investissement du Royaume d’Arabie Saoudite, pays invité d’honneur du forum, ainsi que M. Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, et M. Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Ces entretiens ont permis de réaffirmer la place centrale du Sénégal dans la dynamique d’intégration économique africaine et dans la construction de partenariats stratégiques Sud-Sud.